Sensationsfund am Bodensee Erster Höhlenfisch Europas

Sensationsfund am Bodensee

Er ist kaum länger als ein Daumen und farblos - der erste in Höhlen lebende Fisch, der in Europa entdeckt worden ist. Für Forscher der Unis Konstanz und Oldenburg eine Sensation.

Der Taucher Joachim Kreiselmaier hatte die Höhlenschmerle im Sommer 2015 im schwer zugänglichen Höhlensystem der Aachquelle im Kreis Konstanz entdeckt. Ein Team aus Höhlentauchern und Forschern der Universitäten Konstanz und Oldenburg sowie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin haben den Fisch genauer untersucht.

Die Konstanzer Limnologin Jasminca Behrmann-Godel vermutet, dass nach dem Ende der Würmeiszeit vor höchstens 20.000 Jahren einige Bachschmerlen (wissenschaftlicher Name: Barbatula barbatula) mit dem Versickerungswasser der Donau in das Höhlensystem in der Nähe des Bodensees eingeschwemmt wurden und sich dort niedergelassen haben.