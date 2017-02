Neue Vorwürfe gegen Pfullendorfer Kaserne Zum Stangentanz gezwungen

Der Skandal um die Staufer-Kaserne in Pfullendorf ist offenbar größer als bislang angenommen. Der Verteidigungsexperte Rainer Arnold bestätigte einen entsprechenden Bericht von "Spiegel Online".

In der Staufer-Kaserne in Pfullendorf werden Spezialkräfte ausgebildet – Elitesoldaten.

"Spiegel Online" beruft sich auf einen internen Bericht der Bundeswehr, aus dem die erneuten Vorwürfe hervorgehen. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, bestätigte dem SWR, dass es einen entsprechenden Bericht gibt. Daraus ginge hervor, dass die sadistischen Praktiken bei der Sanitäterausbildung keine Einzelfälle waren. Ganze Unterabteilungen hielten das erniedrigende Lehrprogramm für normal. Die Staufer-Kaserne sei außer Kontrolle geraten, das verdeutliche der 28-seitige Bericht, so "Spiegel Online".

Ausbilder hätten Soldatinnen - als eine Art Einstellungstest - zum Tanz an einer Stange in einem Aufenthaltsraum der Kaserne gezwungen. Sie berührten sie an den nackten Brüsten und im Genitalbereich und machten auch noch Fotos davon. Diese Details aus Lehrgängen deuteten laut Bericht klar auf einen sexuell motivierten Hintergrund hin.