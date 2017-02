Nach tödlicher Messerattacke in Mittelbiberach Hetze im Netz

An einer Laterne hinter der Kirche erinnern zwei Kerzen an die Tat.

Bei der Bluttat am vergangenen Samstag in Mittelbiberach (Landkreis Biberach) hatte ein 16-jähriger Junge einen 17 Jahre alten Jugendlichen mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt. Auf SWR-Anfrage sagte der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm, der mutmaßliche Täter habe keinen Migrationshintergrund. Seine Familie stamme aus dem Raum Biberach, hier sei er aufgewachsen.

Die Polizei vermutet, dass es spontan zu der Tat in Mittelbiberach gekommen ist. Die beiden Jugendlichen hätten sich nicht gekannt. Zunächst sei es nach dem Besuch einer Fastnachtsveranstaltung in einem Gespräch nur um Zigaretten gegangen. Dann kam es zu einem Gerangel, so ein Polizeisprecher. Dabei soll der 16-Jährige plötzlich dem ein Jahr Älteren mit einem Messer in den Unterleib gestochen haben. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und starb im Krankenhaus.