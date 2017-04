Kleinkunstpreis in Biberach verliehen "Sie sprechen aus, was bewegt"

Am Dienstagabend hat die Landesregierung den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg vergeben. Er wird seit rund 30 Jahren ausgelobt und war schon so mancher Startschuss für eine große Karriere.

Das Land Baden-Württemberg hat am Dienstagabend in Biberach die Kabarettisten Michael Krebs, Werner Koczwara und Ulrich Michael Heissig mit dem Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Ehrenpreis ging an den schwäbischen Kabarettisten Uli Keuler. "Die aktuellen Preisträger bringen die Menschen nicht nur zum Lachen, sondern sprechen aus, was bewegt", sagte die Toto-Lotto-Chefin Marion Caspers-Merk. Die Lotterie-Gesellschaft finanziert den Preis mit.