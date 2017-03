Integrationskonferenz in Friedrichshafen Minister fordern Einwanderungsgesetz

Die Integrationsminister der Bundesländer haben sich am Freitag bei ihrer Konferenz in Friedrichshafen für ein Einwanderungsgesetz ausgesprochen. Zudem berieten sie darüber, wie Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Der Antrag sei mit 13 Stimmen angenommen worden, sagte der baden-württembergische Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Friedrichshafen. Bayern habe dagegen gestimmt, Hessen und das Saarland hätten sich enthalten. In dem gemeinsamen Beschluss fordern die Minister den Bund auf, bald einen entsprechenden Entwurf zur Diskussion zu stellen.

Zudem haben die Minister darüber beraten, wie Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können. So forderten die Minister eine Gesetzesinitiative, die Auszubildende in Helferberufen während der einjährigen Ausbildungsdauer und einer anschließenden Tätigkeit in dem Beruf vor einer Abschiebung schützt. Bislang gilt dies nur für qualifizierte zweijährige Ausbildungsberufe. Bayern lehnte den Vorstoß als einziges Bundesland ab. "Es darf keine weiteren Ausnahmeregelungen für Asylbewerber geben, die keine realistische Bleibeperspektive haben", sagte die bayerische Integrationsministerin Emilia Müller (CSU).