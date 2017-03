Roland Emmerich erhält Carl-Laemmle-Preis Oberschwaben ehrt Hollywood

Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich hat am Freitagabend in Laupheim den Carl-Laemmle-Preis bekommen. Der gebürtige Stuttgarter überraschte dabei mit einer persönlichen Ankündigung.

Emmerich (2. v. l.) bei der Preisverleihung in Laupheim

"Independence Day", "The Day After Tomorrow" oder "Godzilla". Mit diesen Filmen hat sich der gebürtige Stuttgarter Roland Emmerich in Hollywood einen Namen gemacht. Neben Emmerich kamen unter anderem auch die Schauspielerinnen Jutta Speidel und Veronica Ferres, der Schauspieler Götz Otto und die Autorin Doris Dörrie zu der Preisverleihung. Der 61-Jährige brachte unter anderem seinen langjährigen Lebensgefährten Omar de Soto mit und kündigte im Rahmen der Preisverleihung an, den 28-Jährigen im Sommer in Los Angeles zu heiraten.

Emmerich fasziniere "ganze Generationen"

Die Laudatio hielt Schauspieler Jürgen Prochnow, der ebenfalls in den USA erfolgreich ist. Emmerich sei längst eine Hollywood-Legende wie der Namensgeber des Preises, Carl Laemmle, sagte er über den Preisträger. Der Jury-Vorsitzende Martin Moszkowicz, ergänzte in der Preisübergabe: "Sein Kino ist längst Teil der Filmgeschichte geworden und fasziniert ganze Generationen."

Namensgeber Laemmle war Vorbild für Emmerich

Emmerich selbst erinnerte sich in seiner Dankesrede an seine Zeit als Student der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film. Als Schwabe sei er dort stets ein wenig belächelt worden, erzählt der Produzent. Doch dann habe er gehört, dass Carl Laemmle in Hollywood ebenfalls aus dem Ländle gekommen sei und habe ihm seinen ersten Film gewidmet. "Er war für mich immer ein Vorbild."

Erfolgreicher Filmproduzent

Die Produzentenallianz und die Stadt Laupheim haben den Carl-Laemmle-Preis ins Leben gerufen. Er wird zum ersten Mal vergeben und ist mit 40.000 Euro dotiert. Der Preis erinnert an den Hollywood-Produzenten Carl Laemmle, der vor 150 Jahren in Laupheim geboren wurde. 1884 verließ Carl Laemmle seine oberschwäbische Heimat und machte in Amerika eine typische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Karriere.

Vater von Hollywood