Bundeswehr-Skandal in Pfullendorf Von der Leyen zeigt rote Karte

Nachdem neue Details zum Bundeswehr-Skandal in Pfullendorf bekannt wurden, will Verteidigungsministerin von der Leyen deutliche Konsequenzen ziehen - und zwar weit über Pfullendorf hinaus.

"In Pfullendorf hat sich über die Zeit eine Atmosphäre entwickelt, die unerträglich ist", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Mittwoch im ARD/ZDF-Morgenmagazin. Die Würde von Menschen sei verletzt worden und die innere Führung habe versagt. Vorwürfe, sie habe zu spät reagiert, wies sie jedoch von sich. "Wir haben, als wir von den Vorwürfen gehört haben, sofort reagiert", erklärte von der Leyen. Die gesamte Führung in der Kaserne sei ausgetauscht worden. Es soll einen Neuanfang für den Standort Pfullendorf geben.

Am Dienstag wurden in dem Skandal um die Staufer-Kaserne in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) neue Details bekannt. Aus einem internen Untersuchungsbericht der Bundeswehr geht hervor, dass die sadistischen Praktiken bei der Sanitäterausbildung keine Einzelfälle waren. Ausbilder hätten Soldatinnen - als eine Art Einstellungstest - zum Tanz an einer Stange gezwungen. Sie berührten sie an den nackten Brüsten und im Genitalbereich und machten auch noch Fotos davon.