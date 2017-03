Zweiter Prozesstag in Stuttgart "Es war unvorstellbar, dass Schlecker scheitert"

Zweiter Prozesstag in Stuttgart

Anton Schlecker ist wegen vorsätzlichen Bankrotts angeklagt. Der ehemalige Drogeriekönig äußerte sich am zweiten Prozesstag erstmals persönlich zu den Vorwürfen. Vorsätzlich will er nicht gehandelt haben.

An Liquiditätsprobleme, die er für nicht überwindbar gehalten hätte, erinnere er sich nicht. Er übernehme die unternehmerische Verantwortung. "Es war unvorstellbar, dass Schlecker scheitert", sagte Anton Schlecker am Montag vor dem Stuttgarter Landgericht. "Ich war sehr erfolgsverwöhnt." Bis zuletzt sei er davon überzeugt gewesen, das Unternehmen fortführen zu können. Er habe nie Entscheidungen getroffen, um Gläubiger zu benachteiligen. "Ich hätte gerne allen Beteiligten die Insolvenz erspart", so der frühere Drogerieunternehmer weiter. Schlecker betonte, er "hätte über Jahrzehnte sehr viel Geld beiseite schaffen können", wenn er das gewollt hätte.