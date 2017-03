Flüchtlinge in Baden-Württemberg Zahlen, Daten, Fakten

Statistisch werden nur die geförderten freiwilligen Ausreisen erfasst. Die freiwillige Ausreise wird in Baden-Württemberg insbesondere über das Landesprogramm Freiwillige Rückkehr, über das REAG/GARP-Programm (REAG - Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany, GARP - Government Assisted Repatriation Programme) gefördert. Für die ersten drei Monate des Jahres 2016 liegen für das Landesförderprogramm "Freiwillige Rückkehr" keine Statistiken vor. Die Zahlen werden nur halbjährlich erhoben.