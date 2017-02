Nach der Entschärfung in Sindelfingen Noch eine Fliegerbombe bei Daimler gefunden

Nach der Entschärfung in Sindelfingen

Nur einen Tag nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Werksgelände von Daimler in Sindelfingen ist dort eine weitere Bombe gefunden worden.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte, sollte sie voraussichtlich noch am späten Donnerstagabend entschärft werden. Fachleute machten sich ihr zufolge zunächst ein Bild von der Lage.

Die andere Bombe war bereits am Mittwoch entschärft worden. Rund 1.000 Anwohner des Industriegebiets waren dafür vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Der S-Bahn-Verkehr auf der angrenzenden Strecke war während der Entschärfung unterbrochen. Der Polizei zufolge sollte es am Donnerstagabend ähnliche Maßnahmen geben.