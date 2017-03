Finalistin in Astronautinnen-Wettbewerb Aus Baden-Württemberg ins Weltall?

Es klingt nach einer Art Castingshow: Das Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sucht Kandidatinnen für "Deutschlands erste Frau im All". Die Baden-Württembergerin Lisa Marie Haas hat gute Chancen.

Lisa Marie Haas ist ein echtes Landeskind: Geboren in Nürtingen (Kreis Esslingen), Promotion in Heidelberg, Job in Reutlingen. Und jetzt gehört die Physikerin mit Doktortitel zu den sechs Finalistinnen, die noch im Wettbewerb "Die Astronautin" vertreten sind. Sie hat das Auswahlverfahren am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit anfangs 400 Bewerberinnen bislang erfolgreich durchlaufen.

In der ersten Phase des Auswahlverfahrens habe sie einen Pilotentest und kognitive Tests absolviert. Dann folgten Assessment-Center und psychologische Untersuchungen. Als drittes sei sie medizinisch durchgecheckt worden. Sie sei überwältigt, seit ihrer Bewerbung vor einem Jahr so weit gekommen zu sein. "Es bewerben sich so viele tolle Frauen", so Haas im SWR, die sich zunächst wenig Chancen ausrechnete. "Deshalb ist es jetzt für mich etwas ganz Besonderes!"

3:28 min Mehr Info Lisa Marie Haas im Interview "Ich freue mich riesig!" Haas, Lisa Marie Lisa Marie Haas ist ganz nah dran, Deutschlands erste Astronautin zu werden: Die Physikerin aus Nürtingen im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Katja Burck.

Astronautin zu werden sei für sie ein Kindheitstraum gewesen, erzählt die 33-Jährige. Einen weiteren Impuls habe sie in der Schule im Unterrichtsfach ‚Naturphänomene‘ bekommen: "Seit der fünften Klasse wusste ich: Okay! Ich will in die Wissenschaft. Mir gefällt es. Mir macht es Spaß." Das sei auch der Grund gewesen, bei "Jugend forscht" mitzumachen und später Physik zu studieren. "Ganz klar Neugierde mit einer kleinen Portion Abenteuer" sei für die der Antrieb gewesen, sich für eine mögliche Karriere als Astronautin zu bewerben: "Ich will wissen: Was passiert da draußen? Wo ist unsere Erde überhaupt? Wir kennen so wenig von der Umgebung, wo wir uns befinden!"

Noch hat es keine deutsche Frau ins Weltall geschafft