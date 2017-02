Fastnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen Polizei muss über Narren wachen

Es sei eine der größten Fastnachtsveranstaltungen in Deutschland an diesem Tag, so Mannheims erster Bürgermeister Christian Specht (CDU). Der Umzug beginnt am Sonntag um 14 Uhr in Mannheim. Die Organisatoren erwarten rund 300.000 Besucher und knapp 100 Zugnummern zur Parade durchs Stadtzentrum. In diesem Jahr steht der Umzug unter dem Motto: "Egal ob hiwwe oder driwwe, wir sinn all gemeinsam jung gebliewwe."