Fastnacht in BW Es wird "schmotzig" im Land!

Es ist kein normaler Donnerstag: In Baden-Württemberg steuern die Narren auf den ersten Höhepunkt der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht zu - Startschuss für den "Schmotzigen Dunschtig".

Narren-Wecken: Blätzlebuebe der Konstanzer Narren tanzen dem "Schmotzigen Dunschtig" entgegen

Der "Schmotzige Dunschtig", in manchen Regionen auch "Gumpiger" genannt, bildet allgemein den Auftakt zum Frohsinn bis zum Aschermittwoch. In vielen Hochburgen beginnt der "Fette Donnerstag" schon im Morgengrauen. In Konstanz ging es um 6 Uhr los, an anderen Orten sollen die Narren sogar noch früher mit lauter Musik durch die Gassen gezogen sein. An etlichen Ecken, vor allem von der Schwäbischen Alb an südwärts, war es auch schon Mittwochabend losgegangen.

In Radolfzell (Kreis Konstanz) etwa zogen die Narren beim traditionellen Hemdglonker-Umzug in weißen Nachthemden und mit weißer Zipfelmütze durch die Stadt.

Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht

Traditionell übernehmen in Hochburgen der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht die Narren das Regiment: In Riedlingen (Kreis Biberach) etwa wurden am Donnerstagvormittag alle Schulen befreit. Mit den Schülern sollte ein bunt geschmückter Narrenbaum aufgestellt und der Bürgermeister bis Aschermittwoch abgesetzt werden. Zum Auftakt am Mittwochabend wurde Gole, die übergroße Hauptfigur der Riedlinger Fastnacht, aus dem Winterschlaf geweckt. In Stockach am Bodensee tagt das "Narrengericht", vor dem sich dieses Mal die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verantworten muss.

Nach dem Terroranschlag im Dezember in Berlin steht für die Organisatoren die Sicherheit im Mittelpunkt. Die Polizei warnt aber auch vor Trickdieben und übermäßigem Alkoholkonsum - und manchmal auch vor ganz Banalem:

Macht das Wetter mit?

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist fraglich, ob es trocken bleibt. Am Donnerstag sei mit Regen und starken Böen zu rechnen, hieß es. Durch die Windböen wird es nicht nur kälter, es können auch Gegenstände herumfliegen, so SWR Aktuell Wetterexpertin Anne-Katrin Kienzle. Orkan-Tief "Thomas" erreicht seinen Höhepunkt am Nachmittag und am Abend. Eigentlich zieht das Tief eher über den Norden - trotzdem kriegen auch die Narren in Baden-Württemberg was davon mit.

Im Hochschwarzwald muss mit starken Böen gerechnet werden. Aber immerhin - es bleibt am Donnerstag frühlingshaft mild. Das hält aber nicht an: Wenn morgen das Tief durch ist, gibt es einen Temperatursturz um zehn Grad. Dazu gibt es wieder Regen und Schneeschauer, auch in den tiefen Lagen. Das heißt, die Narren müssen sich am Wochenende warm anziehen.