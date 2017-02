Fahrverbote wegen Feinstaub in Stuttgart Muss Ihr Wagen stehen bleiben?

Ob ihr Auto von den Fahrverboten betroffen ist, entscheidet die Abgasnorm. Dieselfahrzeuge, die nicht der aktuellen Euro-6-Norm entsprechen, müssen an Feinstaubtagen ab 2018 still stehen. Für viele Dieselbesitzer besonders ärgerlich, da die letzten Euro-5-Autos noch 2015 erworben werden konnten. So gilt das Verbot auch für Fahrzeuge, die nur wenige Jahre alt sind.

Die Schadstoffklasse Ihres Wagens können Sie übrigens an einer Schlüsselnummer in Ihrem Fahrzeugschein herausfinden. Eine Anleitung finden Sie zum Beispiel hier . Durch die Schlüsselnummer kann die Euro-Norm ermittelt werden.

Die Fahrverbote in Stuttgart sollen ab 2018 in Kraft treten, allerdings nur an Tagen, an denen Feinstaubalarm ausgerufen wird. Die Verkehrsbeschränkungen sollen im Talkessel gelten sowie in Teilen Feuerbachs und Zuffenhausens.