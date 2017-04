Brand in Freiburg Gasflaschen explodieren in Neubau

Gasflaschen explodieren in Neubau

Brand in Freiburg

Viel Arbeit für die Feuerwehr: In Freiburg gab es eine Explosion in einem Neubau

Ein Brand in einem Freiburger Neubauviertel hat einige Gasflaschen zum Bersten gebracht. Nach Polizeiauskunft geriet am Montag Dämmmaterial auf dem Dach eines fünfgeschossigen Neubaus in Brand. Hierdurch kam es zur Detonation von Gasflaschen. Diese flogen während der Explosion vom Gebäude. Es entwickelte sich eine dicke dunkle Rauchwolke.