Saisonstart Blühendes Barock Ludwigsburg Frühlingsgefühle und Blütenpracht

Blumenliebhaber kommen jetzt wieder auf ihre Kosten. Das Blühende Barock in Ludwigsburg hat am Freitag seine diesjährige Gartensaison eröffnet. Über 300.000 Frühjahrsblüher sorgen bereits für Frühlingsgefühle.

Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hat am Freitag die Saison des Blühenden Barocks Ludwigsburg eröffnet. Mit dabei waren nicht nur der Ludwigsburger Oberbürgermeister Werner Spec (parteilos), sondern auch viele Ehrengäste. Vom 17. März bis zum 5. November gibt es in Ludwigsburg nicht nur Blumen in Hülle und Fülle, sondern auch viele Veranstaltungen.