Erneut Warnstreiks in Baden-Württemberg Am Dienstag fällt Unterricht aus

Neben den Mitarbeitern in Universitäten, Autobahnmeistereien oder Landesmuseen werden auch angestellte Lehrer die Arbeit vorübergehend ruhen lassen, wie die Lehrergewerkschaft GEW am Freitag ankündigte. Die Gewerkschaft der Polizei beteiligt sich auch. Mehrere tausend Unterrichtsstunden würden ausfallen, hieß es. Wie schon am vergangenen Dienstag wird es in Stuttgart eine Kundgebung geben.