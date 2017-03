Grüne und CDU im Streit um Pkw-Maut weiter unseins Enthaltung würde Weg frei machen

Baden-Württemberg wird der geplanten Einführung der Pkw-Maut einem Medienbericht zufolge nicht im Wege stehen. Das Land wird sich bei der Abstimmung wohl enthalten.

Baden-Württemberg will sich im Bundesrat beim Streit um die Pkw-Maut offenbar doch enthalten.

Die baden-württembergische CDU will bei der umstrittenen Pkw-Maut nun doch nicht mehr über Ausnahmen für grenznahe Regionen verhandeln, wie der Sprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den "Stuttgarter Nachrichten" sagte. Das heißt: Baden-Württemberg muss sich bei der Abstimmung am Freitag enthalten, weil die Grünen für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses sind, die CDU aber dagegen. In solchen Fällen sieht der Koalitionsvertrag eine Enthaltung vor.

Kehrtwende bei der CDU

Bislang hatte sich Baden-Württemberg für eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes stark gemacht - vor allem in Hinblick auf den Handel in Grenzregionen. Die "Stuttgarter Nachrichten" schreiben die Kehrtwende in der baden-württembergischen CDU um Thomas Strobl der bevorstehenden Bundestagswahl zu.

Auch andere Bundesländer wollten mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses noch Änderungen erreichen. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland hatten signalisiert, den Vermittlungsausschusses einschalten zu wollen. In Mecklenburg-Vorpommern beschloss das Kabinett am Dienstag, sich nicht an einem solchen Schritt zu beteiligen.

Wird BW das Zünglein an der Waage?