Ein Mann tot, Frau und Kind in Oberndorf verletzt Rätselhafte Bluttat - Hintergründe noch unklar

In einem Einfamilienhaus in Oberndorf (Landkreis Rottweil) wurden am Sonntag ein Toter und zwei schwer verletzte Angehörige gefunden. Noch ist unklar, was genau geschehen ist.

In diesem Haus wohnt die Familie.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um die Familie, die das Haus in einem Wohngebiet von Oberndorf bewohnt. Der Mann sei bereits tot gewesen, als die Beamten dort eintrafen. Bei den beiden Verletzten handele es sich um eine 49 Jahre alte Frau und einen 13-jährigen Jungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht und seien noch nicht vernehmungsfähig - so die Polizei.

Was genau passiert ist, ist nach wie vor unklar. Über Hintergründe oder Motive der Tat gibt es bislang keine Erkenntnisse. Auch die Beteiligung einer weiteren unbekannten Person kann noch nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Rottweil haben Untersuchungen eingeleitet. Sie ermitteln noch in alle Richtungen, so ein Sprecher der Polizeidirektion in Tuttlingen.