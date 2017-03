Ehemaliger VW-Aufsichtsratschef Piëch verhandelt Verkauf seiner VW-Anteile

Einst war Ferdinand Piëch der wichtigste Mann im VW-Konzern. Nach einem beispiellosen Machtverlust will der ehemalige Aufsichtsratschef nun einen beträchtlichen Teil seiner Aktien loswerden.

Der frühere VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch prüft einen Verkauf seiner Anteile an dem Autobauer. Wie die Porsche-Dachgesellschaft PSE am Freitag als Hauptaktionärin von Volkswagen mitteilte, führen die Familien Porsche und Piëch entsprechende Verhandlungen über eine Übertragung eines "wesentlichen Anteils" der gehaltenen Stammaktien. Zuvor hatte der "Spiegel" über einen möglichen Ausstieg Piëchs bei VW berichtet.

Experten reagierten überrascht auf die Verkaufsankündigung. "Finanziell gesehen ist der Zeitpunkt zum Verkauf nicht ideal - der Börsenkurs von VW ist noch immer belastet durch das Dieselthema", sagte Willi Diez vom Geislinger Institut für Automobilwirtschaft. "Die operativen Ergebnisse von VW sind gut, daher könnte sich der Kurs in nächster Zeit erholen."

Das Land Niedersachsen, Großaktionär bei Volkswagen, äußerte sich gelassen. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte Freitag: "Für uns ändert sich an den Mehrheitsverhältnissen ja nichts." Er gehe davon aus, dass die Familien Piëch und Porsche das unter sich ausmachen werden.

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Piëch seinen letzten Posten im Konzern verlieren könnte. Die Familien Porsche und Piëch hätten sich darauf geeinigt, den 79-Jährigen im Zuge einer Umstrukturierung des Kontrollgremiums der Porsche SE zu entmachten und ihm sein Aufsichtsratsmandat zu entziehen, schrieb die "Bild am Sonntag". Ein Sprecher der Porsche SE sagte dazu, der Aufsichtsrat müsse bis Mitte April entscheiden, wer dem Gremium angehören solle. Chefkontrolleur Wolfgang Porsche hatte am Rande des Autosalons in Genf gesagt, es sei noch keine Entscheidung gefallen.