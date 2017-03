Wegen Hetze auf Facebook Disziplinarklage gegen AfD-Politiker Seitz

Seitz kandidiert für die Bundestagswahl im September auf Platz fünf der baden-württembergischen Landesliste der AfD und ist zudem Staatsanwalt in Freiburg. Zuständig für die Klage ist das Richterdienstgericht am Landgericht in Karlsruhe. Die Klage sei dort am 1. Februar eingegangen, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Einen Verhandlungstermin gibt es nach Angaben eines Gerichtssprechers noch nicht.