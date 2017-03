Diesel als Luftverschmutzer Porsche-Chef kann Fahrverbote nachvollziehen

Das in Stuttgart geplante Fahrverbot für Dieselautos, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen, stößt auf heftige Kritik. Nur der Porsche-Boss zeigt Verständnis - weil er es sich leisten kann.

Im kommenden Jahr dürfen in Stuttgart viele Dieselfahrzeuge bei Feinstaubalarm nicht fahren

"Wir sehen den Handlungsdruck bei den Kommunen", sagte Porsche-Chef Oliver Blume der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Zeitweilige Fahrverbote für Dieselwagen, um die Luftverschmutzung zu verringern, könnten in akuten Situationen einen Beitrag leisten.

Im Gegensatz zu Daimler macht Porsche allerdings auch relativ wenig Geschäft mit dem Selbstzünder - 2016 hatten laut Kraftfahrt-Bundesamt nur 13 Prozent aller zugelassenen Porsche einen Dieselmotor. Bei Mercedes lag der Anteil bei gut 42 Prozent. Die Dieselmotoren in Porsche-Autos kommen im Rahmen des VW-Konzernverbundes von Audi.

Blume kann den drohenden Fahrverboten in Stuttgart sowie möglicherweise in Düsseldorf und München auch etwas Positives abgewinnen. Sie könnten ein Impuls für mehr Elektroautos sein. "Elektromobilität hat eine große Perspektive", so Blume. Einen reinen Stromer hat Porsche noch nicht im Programm, das erste E-Modell soll Ende dieses Jahrzehnts auf den Markt kommen.