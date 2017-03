Deutsche Breakdance-Meisterschaften in Magdeburg Lörracher spinnen und tanzen zum Titel

In Magdeburg standen am Sonntag einige Kopf

Wie ein Sprecher am Sonntagabend mitteilte, waren in Magdeburg bei der bundesweiten Meisterschaft rund 150 Teilnehmer im Alter von 6 bis 35 Jahren in elf Kategorien angetreten. Sie traten mit ihren rhythmisch-akrobatischen Tänzen zu Musik jeweils einzeln und in einer Gruppe auf.