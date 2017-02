Debatte um Gedenkstätte Gurs im Stuttgarter Landtag AfD-Politiker sorgt für Eklat

Die AfD will die Zuschüsse für die Gedenkstätte Gurs nun doch nicht streichen. Fraktionschef Meuthen erklärte am Mittwoch warum. Derweil sorgte ein anderes Parteimitglied für einen Eklat.

Der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen hat einen Antrag seiner Partei zur Streichung von Zuschüssen für die NS-Gedenkstätte Mémorial National de Gurs in Frankreich als "Irrtum" bezeichnet. Der Antrag werde zurückgezogen, weil er auf fehlerhaften Annahmen beruht habe, so Meuthen am Mittwoch im Landtag.

Einer, der den offenen Brief mitunterschrieben hatte, in dem gegen die Streichung der Zuschüsse für Gurs angegangen wurde, sorgte am Mittwoch für einen Eklat: Der AfD-Abgeordnete Heinrich Fiechtner hat den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz am Mittwoch als Antisemiten bezeichnet. Er sagte: "Sie (die AfD) braucht sich wirklich nicht anfeinden zu lassen von einer Partei, die Antisemiten wie Martin Schulz und Ralf Stegner in ihren Reihen hat."