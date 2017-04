BW-Verkehrsminister fordert gesetzliche Grundlage Hersteller sollen Nachrüstung alter Diesel zahlen

Der Bund soll eine gesetzliche Grundlage für das Nachrüsten alter Diesel schaffen. Die Autobranche soll das Ganze finanzieren. Das fordert Verkehrsminister Hermann (Grüne) und sucht Mitstreiter.

Alte Diese-Fahrzeuge in der Kritik (Archiv)

"Das muss schnell gehen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart. Baden-Württemberg wolle bei den Verkehrsministern der anderen Länder für einen gemeinsamen Antrag zur Schaffung dieser Rechtsgrundlage werben. Dabei sieht Hermann die Automobilhersteller in der Verantwortung, die Nachrüstung zu finanzieren. Auch darüber soll bei der Konferenz der Verkehrsminister der Länder und des Bundes am Donnerstag und Freitag in Hamburg diskutiert werden. Noch ist offen, ob es für den Mehr-Länder-Antrag eine Mehrheit gibt. Die Ressortchefs versuchen in der Regel, Einstimmigkeit bei den Beschlüssen zu erreichen.

Um Diesel-Fahrzeuge gibt es in Baden-Württemberg gerade eine große Debatte, weil die grün-schwarze Landesregierung ältere Diesel ab 2018 an Tagen mit hoher Luftverschmutzung aus der Stuttgarter Innenstadt verbannen will. Sowohl die Europäische Union als auch Gerichte setzen die Politik unter Druck, hier etwas zu tun. Auch andere Städte wie Düsseldorf, Kiel, Darmstadt und München kämpfen gegen hohe Stickoxid-Werte, für die vor allem alte Diesel-Fahrzeuge verantwortlich gemacht werden. Ob aber eine Nachrüstung der Fahrzeuge überhaupt möglich ist, ist noch offen.

"Erwarten machbare und wirksame Lösungen"

"Das hängt sehr davon ab, mit wie viel Rückhalt und Innovationskraft die Ingenieure der Autoindustrie dieses Thema angehen", sagte Hermann. "Bisher wurde von Seiten der Branche signalisiert, dass nur ein Teil der Fahrzeuge mit vertretbarem Aufwand nachgerüstet werden kann." Hermanns Amtschef Uwe Lahl will sich Anfang Mai erneut mit Vertretern der Autoindustrie treffen. "Dabei erwarten wir machbare und wirksame Lösungen, um Fahrzeuge auf Euro-6-Niveau zu bringen. Pseudolösungen werden wir nicht akzeptieren", betonte Hermann.

Eine Sprecherin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) sagte, eine komplette Nachrüstung von Euro 5 auf Euro 6 wäre sehr komplex und würde umfangreiche und tiefe Eingriffe in die Motorsteuerung und Abgasanlage erfordern. "Aus wirtschaftlicher Sicht lässt sich eine Nachrüstung auf Euro 6 kaum darstellen. Aber die Hersteller prüfen derzeit, welche technischen Möglichkeiten es gibt, um eine Verbesserung bei den innerstädtischen Stickoxid-Emissionen von Euro-5-Autos zu erreichen."

Hermann sagte, die Nachrüstung von etwa fünf Millionen Dieselfahrzeugen, die bisher nur der Norm Euro 5 entsprechen, koste zwischen fünf und zehn Milliarden Euro. Pro Fahrzeug veranschlage die Branche zwischen 1.000 und 3.000 Euro. "Für die Nachbesserung sehe ich klar die Hersteller in der Pflicht", sagte Hermann. Denn sie hätten zu verantworten, dass ihre Produkte nicht hielten, was sie versprochen hätten. "Dass die getäuschten Kunden auch noch die Nachbesserung komplett bezahlen, kann nicht sein." Denkbar sei etwa, dass ein Fonds für die Kosten aufkomme. In ihn könnten die Automobilhersteller gemäß der Anzahl der von ihnen verkauften Diesel-Fahrzeuge einzahlen.

Diesel-Verkaufspreise wohl nicht gesunken