Daimler-Hauptversammlung Dunkle Dieselwolken trüben den Sternenglanz

"Können Sie Entwarnung geben, dass wir nicht ein Volkswagen 2.0 werden?", sagte Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Berlin in Anspielung auf den Abgasskandal bei der Wolfsburger Konkurrenz. Aufsichtsratschef Manfred Bischoff versuchte zu beschwichtigen: Der Aufsichtsrat habe sich regelmäßig mit Reputationsrisiken befasst, das beinhalte auch die Motorentechnologie - "im Schwerpunkt die Dieseltechnologie".