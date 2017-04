BW-Reaktionen auf Frankreich-Wahl Hoffen auf einen Präsidenten Macron

Nach ersten Zahlen zur Präsidentenwahl in Frankreich am Sonntagabend hoffen einige baden-württembergische Landespolitiker auf einen Sieg des proeuropäischen Kandidaten Emmanuel Macron. Europaminister Guido Wolf (CDU) sagte, Marine Le Pen habe längst nicht so gut abgeschnitten, wie es vor einigen Wochen von vielen prognostiziert worden sei.