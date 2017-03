BW-Reaktionen auf die Wahl an der Saar Enttäuschte Genossen, jubelnde CDU

BW-Reaktionen auf die Wahl an der Saar

Große Freude bei der CDU-Spitze in Stuttgart über den Wahlsieg im Saarland. Die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg dagegen hatten auf den "Schulz-Effekt" gehofft - und wurden enttäuscht.

Die Landtagswahl im Saarland hat für ganz unterschiedliche Reaktionen in Baden-Württemberg geführt. Während man sich in der CDU freute, gab es bei der SPD eher lange Gesichter.

1:07 min | So, 26.3.2017 | 19:45 Uhr | SWR Fernsehen BW

Der Generalsekretär der baden-württembergischen CDU, Manuel Hagel, stellte am Sonntag fest: "Die CDU im Saarland hat nach ihrem gigantischen Endspurt einen klaren Regierungsauftrag." Das motiviere für den Bundestagswahlkampf. "Der sogenannte Schulz-Zug ist gleich auf seiner Jungfernfahrt entgleist", so Hagel.

Die Grünen in Stuttgart bedauerten, dass ihre Parteifreunde im Saarland nun Politik außerhalb des Landtags machen müssen. Die Saar-Grünen würden außerhalb des Parlaments eine "klare und hörbare Stimme für Ökologie, Weltoffenheit und soziale Gerechtigkeit sein", sagten die Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand.

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer sagte: "Das Ergebnis zeigt, dass der Wiedereinzug in den Bundestag nur gelingen kann, wenn die FDP in ihrem Stammland Baden-Württemberg ein überdurchschnittliches Ergebnis erreicht." Dies sei nun das oberste Ziel.



Der AfD-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, Jörg Meuthen, nannte die Wahl richtungsweisend. "Die AfD wird sich, allen Unkenrufen zum Trotz, in allen Parlamenten etablieren", sagte er. Dagegen spielte der frühere AfD-Landesvorsitzende Lothar Maier das Ergebnis im Saarland als Regionalwahl runter, das kein Vorzeichen für die Bundestagswahl sei.