Datenschutzproblem bei BW-Polizei Polizei soll faxen statt mailen

Ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums bestätigte dem SWR, dass es im vergangenen Jahr ein bis zwei Fälle gegeben habe, in denen Polizisten bei Ermittlungen persönliche Daten von Bürgern unverschlüsselt per E-Mail versendet hätten. In den Jahren davor sei das noch häufiger vorgekommen. Die betroffenen Dienststellen seien darauf hingewiesen worden, dass dies zu unterlassen sei. Datenschutzexperten sagen, Hacker könnten zum Teil mit geringem Aufwand diese Informationen in den E-Mails mitlesen.