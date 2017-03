Nach Absage von türkischer Wahlkampfveranstaltung Entwarnung nach Bombenalarm in Gaggenau

Die badische Kleinstadt Gaggenau ist nach der Absage einer türkischen Wahlveranstaltung in den Strudel der Weltpolitik geraten. Am Freitag sorgte eine Bombendrohung für Aufregung.

Polizeieinsatz vor dem Rathaus in Gaggenau

Nach der Bombendrohung im Rathaus in Gaggenau hat die Polizei nun Entwarnung gegeben. Es wurden keine Hinweise auf einen Sprengsatz gefunden. Der Gaggenauer Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) hatte das Rathaus nach der Drohung evakuieren lassen. Auch der Marktplatz vor dem Gebäude war zwischenzeitlich abgesperrt worden.

Die Polizei durchsuchte das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden. Durch die Evakuierung war der Betrieb der Stadtverwaltung stillgelegt, Mitarbeiter und Bürger - weniger als 100 Menschen - seien nach Hause geschickt worden. Wegen der noch laufenden Fastnachtsferien war die Verwaltung mit weniger Personal besetzt als sonst.

Der Oberbürgermeister der 30.000-Einwohner-Stadt, Christof Florus (parteilos), habe wegen der Geschehnisse seinen Urlaub unterbrochen und sei auf dem Rückweg nach Gaggenau, sagte Bürgermeister Pfeiffer.

Zusammenhang mit Verbot

Die Hintergründe der Bombendrohung waren zunächst unklar. Die Stadt hatte am Donnerstag eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag in ihrer Festhallte wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Drohung vom Freitag begründete ein Anrufer laut einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit der Absage der Wahlkampfveranstaltung mit Bozdag in Gaggenau. Diese Entscheidung ist in der Türkei auf heftige Kritik gestoßen.

"Ich kann Bedenken des Bürgermeisters verstehen"

Kurz bevor die Bombendrohung bei der Stadtverwaltung von Gaggenau einging, hatte der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, am Freitag dem Sender Radioeins des rbb Verständnis für die Wahlkampfveranstaltung gezeigt: "Ich kann natürlich die Bedenken des Bürgermeisters von Gaggenau verstehen, wenn es um die Sicherheit der Menschen in der Halle geht, aber auf der anderen Seite wird und wurde das jetzt natürlich als politische Absage verstanden."

Zugleich äußerte sich der Stuttgarter Sofuoglu besorgt über das deutsch-türkische Verhältnis. Die Absage in Gaggenau werde von der türkischen Regierungsseite nun aufgegriffen; es werde sogar die Demokratie in Deutschland infrage gestellt. "Das nutzt natürlich die Regierung jetzt, ihren Stimmenanteil in Deutschland zu erhöhen, indem sie Deutschland als neues oder weiteres Feindbild zeigt", sagte er.

"Dann müssen Sie an die Folgen denken"

Rathaus Gaggenau (Archiv)

Unterdessen spitzt sich der Streit zwischen Berlin und Ankara gefährlich zu. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu drohte Deutschland mit Konsequenzen. "Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben", sagte Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei werde die Behandlung ansonsten "ohne Zögern mit allen Mitteln" erwidern. "Dann müssen Sie an die Folgen denken." Das türkische Volk werde sich nicht einschüchtern lassen, sagte Cavusoglu. Er forderte eine Behandlung seines Landes auf Augenhöhe. "Die Türkei untersteht Ihnen nicht. Sie sind nicht der Chef der Türkei. Sie sind nicht erste Klasse und die Türkei zweite Klasse."

Bozdag wollte in Gaggenau für Zustimmung bei dem Referendum über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben. Nach der Absage hatte er ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) platzen lassen. Die Stadt Köln hatte zudem eine Anfrage für einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag abgelehnt - Zeybekci will nun am Sonntag in Leverkusen bei einer geschlossenen Veranstaltung auftreten, die nicht dem Versammlungsrecht unterliegt.

"Wir müssten es am Ende zulassen"