Blutspenden in Baden-Württemberg Über Ostern wird's eng

Blutspenden in Baden-Württemberg

Wenn Feiertage und Ferien zum Kurzurlaub locken, kann es für die Blutspendedienste in Baden-Württemberg schon mal enger werden. Auch an Ostern könnten wieder weniger potentielle Spender kommen.

"Das ist eine Zeit, die uns Probleme macht", sagte Blutspendefachmann Eberhard Weck der Deutschen Presse-Agentur über die Ostertage. Allein in Baden-Württemberg benötige das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an jedem Werktag gut 1.600 Blutspenden. "Wir haben sehr zuverlässige Spender, die uns das ganze Jahr über unterstützen", lobte Weck, der beim DRK in Baden-Württemberg und Hessen für das Blutspende-Marketing zuständig ist.