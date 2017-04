Uni Hohenheim entdeckt FSME-Überträger Forscher warnen vor der Auwaldzecke

Zum Start in die Zeckensaison gibt es schlechte Nachrichten: Forscher der Universität Hohenheim haben herausgefunden, dass die Auwaldzecke Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen kann.

Bisher ist allerdings unklar, ob die winzigen Tiere erst kürzlich zum Überträger wurden, oder ihre Gefährlichkeit bislang einfach nicht bekannt war. Neben Forschern der Uni Hohenheim war auch das Deutsche Konsiliarlabor für FSME in München und das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg an der Forschung beteiligt. Bislang galt der Holzbock als Haupt-Übeltäter bei der FSME-Übertragung.

Das Hohenheimer Forscher-Team beobachtet, dass FSME-übertragende Zecken zunehmend auch im Winter, in Stadtnähe und im Norden Deutschlands aktiv sind. Bislang galten nur Baden-Württemberg, Bayern sowie Teile Südhessens und Südthüringens als Risikogebiete. Die Fälle der Erkrankungen bundesweit schwanken nach Angaben der Experten von Jahr zu Jahr teils deutlich. 80 bis 90 Prozent entfielen bisher aber stets auf den Süden.

Neu seien immer mehr Fälle auch aus dem Norden Deutschlands, wie die Stuttgarter Parasitologin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim berichtet. "Da läuft gerade etwas ab, was sich hier abschließend noch keiner erklären kann."



FSME kann durch Zeckenstiche auf Menschen übertragen werden und kann zu Hirnhautentzündung führen. Auch das Rückenmark kann betroffen sein. Die meisten FSME-Infizierten bleiben beschwerdefrei. In der Regel wird die Krankheit durch Zeckenstiche auf den Menschen übertragen. Mit 350 bis 400 Erkrankungsfällen war 2016 ein extremes Zeckenjahr, wie Experte Gerhard Dobler, Leiter des Deutschen Konsiliarlabors für FSME in München, schreibt.