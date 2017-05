Treffen der Auto-Branche in Stuttgart Kretschmann dreht das große Rad

Von einem "Autogipfel" will der Ministerpräsident nichts wissen. Was ist es dann, was in diesem Moment in Stuttgart läuft? Für Kretschmann deutlich mehr. Er will die Zukunft einer Branche mitgestalten.

Daimler-Chef Zetsche, Ministerpräsident Kretschmann, der Finanzvorstand der Porsche AG, Meschke, Produktionsvorstand Audi, Waltl (v.r.n.l.)

Auf keinen Fall "Autogipfel"! Das hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) jüngst kategorisch ausgeschlossen. "Das ist kein Autogipfel. Es geht nicht um den Luftreinhalteplan", betonte er. "Das ist ein strategischer Dialog über die Transformation im Mobilitätssektor." Heute kommen in Stuttgart im Neuen Schloss Branchengrößen wie Daimler-Chef Dieter Zetsche, Bosch-Geschäftsführer Volkmar Denner und andere wichtige Menschen zusammen, um mit Kretschmann über die Zukunft der wichtigsten Branche für Baden-Württemberg zu diskutieren.

"Es stehen ganz schwierige Entscheidungen bevor, weil da die Automobilindustrie auf mehreren Spuren fahren muss", sagte Kretschmann zuletzt im Landtag.

Um das heftig diskutierte Reizthema - Diesel und Fahrverbote - soll es diesmal maximal am Rande gehen. Dafür hatten sich Branchenvertreter auf Arbeitsebene vor einer Woche mit dem Verkehrsministerium getroffen. Inhaltlich soll es um die Zukunft der Automobilindustrie gehen: Elektromobilität, Kraftstoffe wie Wasserstoff, vernetzte Autos (Connectivity) und neue Dienstleistungen rund um die Mobilität (Carsharing). "Das sind alles hochkomplexe Fragen", sagte Kretschmann. "Das kommt alles mit einem hohen Tempo auf uns zu."

Beginn des Dialogs

Die Fragen der Zukunft beträfen die Branche genauso wie die Kommunen, die Parkplätze für E-Autos bereitstellten oder wie die Energieversorger. "Wir müssen in den Entscheidungsprozessen schneller werden", so Kretschmann. Konkrete Ergebnisse allerdings sind am Freitag kaum zu erwarten. "Das ist der Beginn eines strategischen Dialogs", stellt Kretschmann klar.

In der Branche heißt es: "Kretschmann will das ganz große Rad drehen." Dafür holt der Regierungschef auch Energie- und Infrastrukturunternehmen mit an den Tisch. EnBW-Chef Frank Mastiaux ist ebenso dabei wie die Stuttgarter Verkehrsbetriebe (SSB). Rund 40 Unternehmen und Organisationen sind geladen. Neben dem Bund für Umwelt und Naturschutz und sind auch der Maschinenbauverband VDMA und das halbe Landeskabinett vertreten.

Viele Fragen ungeklärt

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die ebenfalls dabei ist, betonte jüngst, dass ihr Haus bereits mit der Branche im Dialog stehe. Denn viele Fragen sind offen: So werden Elektroautos zwar von der Politik gefördert und von der Industrie hergestellt, aber wie kann man diese flächendeckend laden? Stichwort "autonomes Fahren": Was ist rechtlich erlaubt und was nicht?

Prominente Besetzung am Freitag: Daimler-Chef Zetsche, Kretschmann und Bosch-Geschäftsführer Denner (v.l.n.r.)

Etwas verschnupft reagierten die Arbeitnehmervertreter im Vorfeld des Termins. In einem Brief an Kretschmann beschwerten sich unter anderem die Gesamtbetriebsratschefs Uwe Hück (Porsche), Michael Brecht (Daimler), Uwe Schwarte (Mahle) und Rolf Klotz, der Betriebsratschef von Audi in Neckarsulm, dass sie nicht zu den Gesprächen eingeladen seien. Kretschmann wiegelte zunächst ab: "Wir müssen in einem schlanken Format bleiben". Auf der aktuellen Teilnehmerliste finden sich aber nun aber doch zwei wichtige Betriebsräte: Brecht und Hartwig Geisel, stellvertretender Vorsitzender des Bosch-Gesamtbetriebsrats. Ebenfalls mit am Tisch ist IG-Metall-Landesbezirksleiter Roman Zitzelsberger.

Es gibt auch Kritik