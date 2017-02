Auto rast in Heidelberg in Menschenmenge Wer ist der Todesfahrer?

Gegen den mutmaßlichen Täter von Heidelberg ist mittlerweile Haftbefehl erlassen worden - wegen Mordes und versuchten Mordes in drei Fällen. Noch ist unklar, was hinter der Tat steckt.

Polizei-Einsatz in Heidelberg Auto rast in Menschenmenge In Heidelberg ist ein Mann am Samstagnachmittag in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, mindestens eine schwer. Ein terroristischer Hintergrund ist zunächst ausgeschlossen.

Der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger Deutscher, äußerte sich in einer ersten Vernehmung am Sonntag nach Angaben der Polizei nicht zu den Vorwürfen. Ein Richter erließ Haftbefehl unter anderem wegen Mordverdachts. Am Samstag war der Mann von der Polizei mit einem Bauchschuss gestoppt und danach operiert worden. Er wird von der Polizei bewacht, bis er in ein Gefängniskrankenhaus verlegt werden kann.

Ein Todesopfer und zwei Verletzte

Der Tatverdächtige ist am Samstagnachmittag mit einem schwarzen Auto am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz Heidelbergs am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße in einen Fußgängerbereich gefahren. Dabei hat er drei Fußgänger direkt vor einer Bäckerei verletzt. Einen 73-Jährigen so schwer, dass er am Abend seinen Verletzungen erlag.

Die beiden Leichtverletzten - ein Mann und eine Frau aus Österreich, die schon seit vielen Jahren in Heidelberg leben - haben Prellungen erlitten und wurden ambulant behandelt, wie das österreichische Außenministerium am Sonntag mitteilte.

Trauer am Tag danach am Bismarckplatz

Der Verdächtige ist laut Polizei ein Student, der in Heidelberg lebt. Er sei zuvor nicht polizeibekannt gewesen. Ob er bei der Tat möglicherweise vermindert schuldfähig oder schuldunfähig war, müsse jetzt ermittelt werden. Das Auto, das der Mann für die Todesfahrt nutzte, ist laut Polizei ein Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen. Der 35-Jährige soll es vor rund zwei Wochen in der Stadt angemietet haben. An der Untersuchung des Wagens und von Gepäckstücken war auch ein Sprengstoffsuchhund beteiligt.



Ob der Mann die Absicht hatte, auf der Flucht mit dem Messer mehr Menschen zu verletzen, war einem Polizeisprecher zufolge nicht bekannt. Hinweise auf einen terroristischen oder extremistischen Hintergrund gebe es nicht. Die "Rhein-Neckar-Zeitung" hatte kurz nach dem Vorfall berichtet, dass der Mann psychisch gestört sei.

Ermittlungen gegen Polizeischützen

Auch gegen den Polizisten, der auf den mutmaßlichen Todesfahrer geschossen hat, wird ermittelt. Nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei finden solche Ermittlungen grundsätzlich statt, sagte ein Polizeisprecher. Polizisten dürfen ihre Waffen nur in Extremsituationen einsetzen. Gründe sind meist Notwehr oder der Schutz eines Bedrohten. Das Schießen ist im Ernstfall aber auch erlaubt, wenn schwere Verbrechen oder die Flucht eines gefährlichen Täters nicht anders verhindern werden können. Der Gebrauch der Waffe sollte angedroht oder ein Warnschuss abgefeuert werden.

Im Fall von Heidelberg ist dies laut Polizei auch geschehen. Der 35-Jährige wurde mehrmals aufgefordert, sein Messer wegzulegen - das belegt auch ein verifiziertes Video, das auf Twitter zu sehen ist.

Ermittlungen gegen Hetze in sozialen Medien