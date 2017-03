Türkischer Wahlkampf in Baden-Württemberg AKP-Politiker planen weitere Auftritte

Die türkische Regierungspartei AKP plant weitere Wahlkampf-Auftritte in Deutschland. Auch in Baden-Württemberg wollen türkische Politiker sprechen - etwa in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe.

1:19 min | Di, 14.3.2017 | 19:30 Uhr | SWR Fernsehen BW Mehr Info Türkische Wahlkampfauftritte in Baden-Württemberg "Eine Frage der hohen Diplomatie" Für Baden-Württemberg sind weitere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker angekündigt. In Sachen Verbot verweist Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) in Richtung Bundesregierung. Seine Kollegin aus dem Saarland will direkt dagegen vorgehen.

Bevor das Referendum zur Verfassungsreform in der Türkei beginnt, plant zum Beispiel laut Innenministerium die Abgeordnete der Regierungspartei AKP, Ayse Sula, einen Auftritt vom 16. bis 18. März in Stuttgart. Konkretes weiß die Stadt dazu nicht. Demnach hat zwar ein türkischer Verein für Samstag zwischen 10 und 18 Uhr eine Versammlung auf dem Schlossplatz angekündigt - auf der Rednerliste erscheine aber kein prominenter türkischer Politiker. Das Ordnungsamt der Stadt Stuttgart rechnet daher mit einer überschaubaren Teilnehmerzahl. Eine spontane Großkundgebung mit vielen tausend Teilnehmern wäre auf dem Schlossplatz nicht vorstellbar, und würde auch nicht genehmigt werden, so der Sprecher der Stadt.

Nach Angaben des Innenministeriums vom Dienstag ist außerdem Yalçin Akdogan am 18. und 19. März in Mannheim. Zur selben Zeit tritt der Abgeordnete Mahir Ünal in Karlsruhe und Stuttgart auf. Vom 24. bis 25. März ist AKP-Berater Ozan Ceyhun in Stuttgart und Mannheim unterwegs.

In welchen - öffentlichen oder privaten - Gebäuden die Politiker ihre Veranstaltungen abhalten, war dem Innenministerium nicht bekannt. In den betroffenen Kommunen lagen keine Anmeldungen für solche Veranstaltungen vor.

Rechtlicher Rat vom Innenministerium

Die Stadt Gaggenau hatte kürzlich die Veranstaltung eines türkischen Verbandes mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag wegen Sicherheitsbedenken nicht genehmigt. Das Saarland will als erstes deutsches Bundesland solche Wahlkampfauftritte verbieten.

Das Innenministerium bietet Kommunen rechtlichen Rat an, wenn es um die Genehmigung von Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker geht. Das Versammlungsrecht sei aber in Deutschland ein hohes Gut, fügte der Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) hinzu.

In der Türkei ist das Referendum über die Verfassungsreform, die die Machtbefugnisse von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan massiv ausweiten würde, für den 16. April terminiert. Die gut 1,4 Millionen Türken in Deutschland können zwischen dem 27. März und dem 9. April wählen.

Breymaier lehnt Auftrittsverbote ab

SPD-Landeschefin Leni Breymaier lehnt Auftrittsverbote ab. "Es geht um unser Grundgesetz - und wir haben Meinungs- und Versammlungsfreiheit", sagte Breymaier der "Schwäbischen Zeitung" (Mittwoch). "Ich glaube, wir halten diese Veranstaltungen hier aus, auch wenn sie uns nicht gefallen."

Die Türkische Gemeinde will die Opferrolle der Türkei indes nicht durch ein Einreise- oder Veranstaltungsverbot für Politiker der Regierungspartei AKP stärken. "Aus dieser Rolle heraus verhindert die türkische Regierung, dass man über Inhalte der Verfassungsänderung diskutiert", sagte Bundes- und Landeschef Gökay Sofuoglu in Stuttgart. Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland solle man am besten ignorieren.

Die Spannung zwischen Deutschland und der Türkei erschwere die Situation der Deutsch-Türken, weil sie Diskussionen über die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft oder kommunales Wahlrecht für Ausländer neu befeuere. Er warnte vor einem Rückwärtstrend in der Migrationspolitik. Nach Meinung des Stuttgarter Verbandschefs soll die Türkei weiter die Chance auf einen EU-Beitritt erhalten. "Perspektivisch gehört die Türkei zur Europäischen Union."

EU-Beitritt "meilenweit" entfernt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält einen EU-Beitritt der Türkei angesichts der aktuellen Spannungen für "meilenweit" entfernt. Als grundsätzlicher Befürworter eines EU-Beitritts des Landes betonte er, dieser setze voraus, dass das Land die sogenannten Kopenhagener Kriterien - darunter die Beachtung der Menschenrechte - erfülle. Die Türkei tue im Moment aber alles, um immer größere Gräben aufzureißen und sich von der EU zu entfernen. Die Zuständigkeit in der Frage, ob Wahlkampfauftritte der türkischen Regierung in Deutschland zuzulassen sind, sieht Kretschmann bei der Bundesregierung.