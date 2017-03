Gaggenau stoppt Auftritt von türkischem Justizminister Wahlkampfveranstaltung untersagt

Die Stadt Gaggenau hat die für den Abend geplante Wahlkampfveranstaltung mit dem türkischen Justizministers Bozdag in der Festhalle der Stadt untersagt. Der Bürgermeister nannte Sicherheitsbedenken als Grund.

Die Stadt Gaggenau (Kreis Rastatt) hat die Erlaubnis für die Wahlkampfveranstaltung in der Festhalle am Nachmittag widerrufen. Der Veranstalter, die Union Europäisch-Türkischer-Demokraten (UETD), kann dagegen gerichtlich vorgehen. Hintergrund der Entscheidung der Stadt sind Sicherheitsbedenken wegen einer zu großen Besucherzahl in der für 500 Menschen ausgelegten Halle. Außerdem hat es laut Bürgermeister Michael Pfeifer Drohungen von unbekannt gegen die Stadtverwaltung gegeben.

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag (Archiv)

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag wurde am Donnerstagabend zu einer Wahlkampfveranstaltung in Gaggenau erwartet. Nach Angaben der AKP wollte er bei Landsleuten für das geplante Referendum für ein Präsidialsystem in der Türkei werben. Dagegen gab es heftige Kritik. Die Veranstaltung wurde bereits in der vergangenen Woche von der UETD angemeldet. Die Vereinigung gilt als Lobbyorganisation der türkischen Regierungspartei AKP. Dass der türkische Justizminister auftreten soll, wurde allerdings erst am Mittwoch durch einen Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) bekannt.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke hatte die Landesregierung im Vorfeld aufgefordert, Bozdags Auftritt zu verhindern. "Es kann nicht sein, dass die Landesregierung Baden-Württembergs Wahlkampfauftritten türkischer Minister ein Forum bietet, um für die Errichtung einer Diktatur in der Türkei zu werben", sagte er.

Landesregierung wohl machtlos

Regierungssprecher Rudi Hoogvliet sah dafür jedoch keine Handhabe. Dem SWR sagte er, es gebe keine rechtliche Möglichkeit, den Auftritt des türkischen Justizministers in Gaggenau zu verhindern. Hierbei handle es sich um eine diplomatische Angelegenheit, somit sei das Sache der Bundesregierung. Es fehle noch eine entschiedene und klare Äußerung, wie sie mit solchen Wahlkampfauftritten umgehen wolle. SPD-Landeschefin Leni Breymaier verwies darauf, dass in Deutschland die Versammlungsfreiheit gelte, so bitter das auch in diesem Fall sei.

Linken-Chef Bernd Riexinger forderte, die Bundesregierung müsse "unmissverständlich klar machen, dass in Deutschland nicht Stimmung für die Einrichtung einer Diktatur gemacht werden darf". "Der türkische Despot führt die Bundesregierung am Nasenring durch die Manege", sagte Riexinger mit Blick auf Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bozdag wolle für Erdogans "Allmachtsfantasien" auf Stimmenfang gehen.

Kritik: Andere Themen im deutsch-türkischen Verhältnis wichtiger

Auch der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) kritisierte den geplanten Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers scharf. "Wenn der türkische Justizminister sich Zeit für einen Termin in Deutschland nimmt, dann wäre es sinnvoller gewesen, sich mit uns über Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit zu unterhalten", sagte Wolf der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Freitag). "Während in der Türkei Politik gegen Menschenrechte und die Pressefreiheit gemacht wird, kann es keine lärmenden Massenkundgebungen türkischer Politiker auf deutschem Boden geben", unterstrich der CDU-Politiker. In Deutschland und Europa sei kein Platz für den türkischen Wahlkampf.

Ähnlich sieht das der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu. Als Türkeistämmiger, der auch zur Wahl geht, wünsche er sich einen Justizminister, der sich um andere Angelegenheiten kümmere als den "Wahlkampf für eine Partei", sagte er im SWR-Hörfunk. "Ich erwarte eigentlich von den türkischen Ministern, gerade von dem Justizminister, dass sie sich die Zeit eher nehmen, um sie mit ihren Amtskollegen zu verbringen und auch mal über die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland zu reden, gerade auch was Rechtsstaatlichkeit angeht." Gegendemonstrationen plane die Türkische Gemeinde in Deutschland aber nicht: "Deutschland ist ein freies Land, in dem jeder eine politische Versammlung planen kann. Das sollen sie auch machen, solange es im Namen der Rechtsstaatlichkeit bleibt."

Beziehungen auf Tiefpunkt