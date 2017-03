Bundeswehr unterstützt Polizei in Extremlagen Erstmals gemeinsame Anti-Terror-Übung

Bundeswehr und Polizei üben seit Dienstagmorgen zum ersten Mal einen gemeinsamen Anti-Terror-Einsatz - auch in Baden-Württemberg. Allerdings ist davon nichts auf den Straßen zu sehen.

Blick in das Lagezentrum der baden-württembergischen Landesregierung (Archivbild)

An der als "Getex" ("Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise") bezeichneten Übung nehmen die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein teil. Sie dauert bis Donnerstag, rund 360 Soldaten sind mit dabei. Das geplante Szenario: Terroranschläge etwa an einer Schule, einem Bahnhof und an einem Konsulat - und das alles gleichzeitig.

Dabei handelt es sich um eine sogenannte Stabsrahmenübung. Das heißt, von dem Szenario wird nichts auf den Straßen zu sehen sind. Es geht vielmehr darum, die Kommunikationswege und die Koordination von Polizei, Bundeswehr und Rettungskräften für den Ernstfall durchzuspielen. In dem Planspiel sind die Polizeikräfte komplett gebunden, so dass sie Hilfe der Bundeswehr anfordern können. Jedes Bundesland entscheidet dann selbst, ob und in welcher Form es die Streitkräfte um Unterstützung bittet. Die Streitkräfte stehen dabei unter der Leitung der Polizei.

Von der Leyen am Mittwoch in Stuttgart

Am Mittwoch will sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im baden-württembergischen Innenministerium und bei der Bundeswehr in Stuttgart über den Verlauf der Übung informieren. Von der Leyen, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und die Innenminister der Länder hatten die gemeinsame Übung von Bundeswehr und Polizei im vergangenen August vereinbart.

Bundesregierung beruft sich auf Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist umstritten, bislang wurden Soldaten vor allem bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen eingesetzt. Auch die Grünen in dem von Grün-Schwarz regierten Baden-Württemberg standen der Übung zunächst sehr skeptisch gegenüber. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2012 geurteilt, dass sich die Bundeswehr nur bei Anschlägen katastrophalen Ausmaßes an der Terrorabwehr beteiligen dürfe. Dafür kommen nach Ansicht der Bundesregierung auch terroristische Großlagen in Betracht.

Strobl spricht von "historischem Moment"

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) bezeichnete die Übung im Vorfeld als "historischen Moment". Erstmals werde das Zusammenspiel gemeinsam geübt. "Ich habe das schon lange vorgeschlagen und bin sehr froh, dass es nun zu dieser Übung kommt." Er verwies darauf, dass die Bundeswehr Möglichkeiten und Instrumentarien habe, "über die die Polizei nicht verfügt und nie verfügen wird". Dies gelte etwa für Hubschrauber, die eine große Zahl an Verletzten in Krankenhäuser bringen könnten. Dies gelte aber auch für den Umgang mit Sprengfallen oder mit biologischen und chemischen Waffen sowie nicht zuletzt für Angriffe aus der Luft.

Von der Leyen: "Extremer Ausnahmefall, der hoffentlich niemals eintritt"