Unterbrochener Funkkontakt zu einem Flugzeug AKW wegen Terror-Voralarm geräumt

Ein vorsorglicher Terror-Alarm in deutschen Atomkraftwerken am Freitag hatte offenbar eine größere Dimension, als bisher gedacht. Nach WDR-Recherchen waren auch baden-württembergische Meiler betroffen.

Insgesamt seien in Deutschland sieben der acht noch in Betrieb befindlichen Meiler und mehrere stillgelegte Kraftwerke von dem bundesweiten "Renegade"-Voralarm betroffen gewesen, so der Westdeutsche Rundfunk (WDR). Das bestätigten die AKW-Betreiber RWE, PreussenElektra und EnBW dem WDR. Die meisten Anlagen wurden demnach für eine Stunde evakuiert. Insgesamt seien 17 Reaktoren an zwölf Standorten betroffen gewesen, meldet der WDR. Bislang sei lediglich von fünf Anlagen in Norddeutschland die Rede gewesen.