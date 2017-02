Partei will Höcke ausschließen So denken AfD-Politiker aus BW darüber

Wird Björn Höcke aus der AfD ausgeschlossen? Diese Frage sorgt für Uneinigkeit in der Partei. Nicht nur Jörg Meuthen, baden-württembergischer AfD-Fraktionschef und Bundesvorsitzender, ist dagegen.

Björn Höcke (Archiv)

Der AfD-Bundesvorstand hat ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke beschlossen. Ein entsprechener Antrag erhielt am Montag in einer Telefonkonferenz die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Das teilte die Parteispitze am Montag mit. Begründet wurde die Maßnahme mit der Rede zum deutschen Geschichtsverständnis, die der frühere Geschichtslehrer Höcke am 17. Januar in Dresden gehalten hatte. Darin hatte er eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und beklagt, die positiven Elemente der deutschen Historie würden im Vergleich zu den Gräueltaten der Nazi-Zeit nicht genügend beachtet.

"Halte es nicht für richtig"

Zu den Vorstandsmitgliedern, die in Höckes Äußerung ein parteischädigendes Verhalten sehen, zählen AfD-Chefin Frauke Petry und die Spitzenkandidatin der baden-württembergischen AfD für den Bundestag, Alice Weidel. Der zweite Parteivorsitzende und AfD-Fraktionschef in Baden-Württemberg, Jörg Meuthen, stimmte nach eigenen Worten gegen das Ausschlussverfahren. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich glaube nicht, dass dieses Verfahren aussichtsreich ist, und ich halte es auch nicht für richtig, obwohl diese Rede wirklich sehr daneben war." Im Phoenix-Interview ergänzte Meuthen: "Ich vermute, dass es im Sande verläuft - dergestalt, dass das Schiedgericht in Thüringen oder später vielleicht das Bundesschiedsgericht sich eben nicht anschließen werden."

Die FDP im baden-württembergischen Landtag hält das Nein von Meuthen für alarmierend. "Sofern es noch einen Zweifel gegeben haben sollte, ob Meuthen demokratische Grundpositionen vertritt, sind diese seit heute endgültig zerstreut", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Montag in Stuttgart. Meuthen zeige, dass er Höcke die Treue hält, eben weil er seine reaktionären Überzeugungen teilt, so Rülke.

"Sachlich nicht gerechtfertigt"

Auch der stellvertretende Sprecher der AfD Baden-Württemberg, Marc Jongen, findet einen Ausschluss "sachlich nicht gerechtfertigt". "Ich finde es richtig, dass Höcke eine Ermahnung erhält, dass man so mit diesem Thema umgehen kann, dass er übers Ziel hinausgeschossen hat - das hat er definitiv", so Jongen im SWR. "Ich persönlich hätte nicht für ein Parteiausschlussverfahren gestimmt", so Jongen. Höcke habe sich dafür auch "zu viele Dienste um die AfD erworben" in der Vergangenheit. Der thüringische Landeschef bewege sich immernoch innerhalb des AfD-Meinungsspekturms, trotz "bedauerlicher Abweichungen", die in den "roten Bereich" ragten, findet Jongen. Die Schnittmengen der Gemeinsamkeit seien größer als die Abweichungen, an denen man arbeiten müsse. "Ich hoffe sehr, dass uns das nicht als Störfunk in unserem Bundestagswahlkampf begleitet."

Landesverband Thüringen muss zunächst entscheiden