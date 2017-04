AfD-Bundesparteitag in Köln Welche Rolle spielt Alice Weidel?

600 AfD-Delegierte aus ganz Deutschland können am Samstag darüber entscheiden, ob die AfD bei der Bundestagswahl ein neues Spitzenteam in den Wahlkampf schickt, oder nicht. Kommt es dazu, dann könnte eine Frau aus Baden-Württemberg gute Karten haben: Alice Weidel, 38 Jahre, Unternehmensberaterin. Bislang ist sie Spitzenkandidatin der Landesliste in Baden-Württemberg. Jetzt könnte sie neben Alexander Gauland - dem rechtsnationalen AfD-Vorsitzenden aus Brandenburg, der als gesetzt gilt - das zweite Gesicht der AfD im Bundestagswahlkampf werden.

Offen wird in der AfD über Alice Weidel und ihre mögliche Rolle gesprochen. Nur sie selbst sagt dazu kein Wort. Erst am Mittwoch hatte die Bundesvorsitzende der AfD, Frauke Petry, in einer Video-Botschaft ihren Verzicht auf die Spitzenkandidatur erklärt und auch die Mitgliedschaft in einem Spitzenteam ausgeschlossen. Damit hat Petry einen Teil des Feldes an der Spitze der Partei geräumt, Beobachter sprechen von Machtverlust. Und die Sitzordnung auf dem Podium des Parteitags scheint das bereits zu zementieren: Petry, die die Partei bislang verkörpert, sitzt am Rande des Podiums, ganz außen - das neue Gesicht Alice Weidel in der Mitte.