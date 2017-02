BW-Verkehrsminister Hermann will Angebot ausbauen Carsharing statt Drittauto auf dem Land

Carsharing boomt - das zeigen die aktuellen Zahlen. Ganz vorne mit dabei sind die Städte in Baden-Württemberg. Aber es gibt auch offene Fragen.

Lieber leihen statt besitzen: Für Verkehrsminister Hermann ist Carsharing ein Zukunftsmodell.

Wer nur ab und zu ein Auto braucht, kann sich eins mieten. Vor allem für kurze Zeiträume lohnen sich Carsharing-Angebote. 1988 gab es den ersten Anbieter in Berlin, wenig später war Freiburg im Breisgau mit dabei. Heute liegen die deutschen Carsharing-Hauptstädte in Baden-Württemberg: Die meisten Carsharing-Fahrzeuge, gemessen an der Einwohnerzahl, gab es vergangenes Jahr in Karlsruhe, gefolgt von Stuttgart. Auch Freiburg und Tübingen sind unter den Top 10. Wie sich Carsharing in Baden-Württemberg entwickelt, dazu Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Warum ist denn Carsharing hier so erfolgreich?

Das liegt natürlich zuallererst an den Kommunen, die dieses Modell seit Jahren unterstützen. Eine Grundeinschätzung in der Kommunalpolitik ist, dass man sagt, es ist besser, wenn weniger Autos rumstehen. Außerdem engagieren sich ökologisch bewusste Bürger in Carsharing-Vereinen. Die sagen, ich möchte eigentlich aufs Auto verzichten, aber ab und zu brauche ich es doch. Und sonst fahr ich mit Bus und Bahn, mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Das Land unterstützt diese Carsharing-Bewegung. Das ist aus unserer Sicht eine wichtige neue Form der Mobilität. Wir fördern zum Beispiel die Einrichtung und Anlage von Carsharing-Plätzen und die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern.

Carsharing gibt es hauptsächlich in den Ballungszentren. Werden Angebote auch in ländlichen Regionen weiter ausgebaut?

Das System funktioniert besser, wenn Menschen dicht aufeinander wohnen und wenn der nächste Stellplatz nicht weit weg ist. Das ist im ländlichen Raum natürlich schwieriger. Wir haben jetzt aber einen Modellversuch bei Tauberbischofsheim laufen, wo wir mal ausprobieren wollen, welche Bedingungen man im ländlichen Raum erfüllen muss, damit Carsharing funktioniert. Wir glauben, dass es prinzipiell auch dort möglich ist. Wir stellen nämlich fest, dass im ländlichen Raum oftmals nicht nur ein zweites, sondern oft sogar ein drittes Auto im Haushalt ist und das muss ja nicht sein. Das kann man durch Carsharing ersetzen und wir wollen erreichen, dass es flächendeckend ein Angebot gibt.

Ist es denn erstrebenswert, die Carsharing-Angebote weiter auszubauen? Auto bleibt Auto und der Feinstaub, zum Beispiel in Stuttgart, wird dadurch auch nicht weniger.

Wir wollen ja nicht das Autofahren an sich fördern, sondern das bewusste und gezielte Autofahren. Wir bauen auch den öffentlichen Verkehr aus und man weiß von den Carsharing-Nutzern, dass diese hauptsächlich ÖPNV-Nutzer sind und es sich genau überlegen, wenn sie mal autofahren. Im Übrigen wollen wir, dass die Carsharing-Autos, wie alle anderen Autos, sauber werden. Wir unterstützen also auch die Elektrifizierung der Carsharing-Flotten. Denn klar ist: Jedes Auto, was in die Feinstaubstadt Stuttgart rein fährt, macht erst mal nicht nur Feinstaub, sondern auch Stickoxide, die problematisch sind.