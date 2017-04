Bundesumweltministerin fordert Nachrüstung Auch neueste Diesel-Autos offenbar Dreckschleudern

Auch Autos mit der Abgasnorm Euro 6 überschreiten laut einer neuen Untersuchung die Grenzwerte für schädliche Stickoxide um ein Vielfaches. Bundesumweltministerin Hendricks sieht die Autoindustrie in der Pflicht, schleunigst nachzubessern.

Aus den Ergebnissen gehe klar hervor, dass Diesel-Pkws die Hauptverursacher der hohen Stickoxidbelastung in den Städten seien, sagte die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger. Ihr zufolge sind die erhobenen Daten zu Diesel-Abgasen verlässlich und repräsentativ. Man könnte aber auch sagen: erschreckend. "Ein Euro-5-Diesel-Pkw stößt so viele Stickoxide aus wie 45 Benzin-Pkws der gleichen Norm", so Krautzberger.