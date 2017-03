Bundestag erlaubt automatisiertes Fahren Wer haftet, wenn der Computer steuert?

Auf deutschen Straßen dürfen in Zukunft computergesteuerte Autos fahren. Der Fahrer muss aber am Ball bleiben.

Autofahren und dabei etwas ganz anderes tun - der Tag kommt näher, an dem das möglich ist.

In dem Gesetz, das der Bundestag heute beschlossen hat, sind rechtliche Fragen für das automatisierte Fahren geregelt. Beispielsweise müsse der Mensch am Steuer immer eingreifen können, heißt es.

Wer aber haftet, wenn etwas passiert? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Generell gilt zwar: Sitzt der Computer sozusagen am Steuer und es kommt zum Unfall, dann haftet der Hersteller. Vorausgesetzt: das System, also der Computer, hat einen Fehler gemacht.

Die Systeme sollen nämlich so programmiert werden, dass der Mensch immer übersteuern, also wieder die Kontrolle über das Auto übernehmen kann. Hat der Computer Probleme, muss er das mit Ton- oder Lichtsignalen so früh anzeigen, dass der Fahrer reagieren kann.