Bund will Pendler aufs Fahrrad bringen Nehmt doch den Radschnellweg!

Bund will Pendler aufs Fahrrad bringen

Die Bundesregierung will Berufspendler zum Umsteigen aufs Fahrrad bewegen. Dazu stellt sie Geld für neue Radschnellwege bereit. Vor allem in Ballungsräumen werden solche Fahrradstraßen gebaut.

Deutschlandweit sind Radschnellwege in Planung, einige sind bereits fertig.

In Deutschland pendeln so viele Menschen zur Arbeit wie noch nie. Laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung kommen inzwischen 60 Prozent aller Beschäftigten von außerhalb ins Büro. Pendler-Stadt Nummer eins ist München, gefolgt von Frankfurt. Aber auch in Stuttgart sind es zwei Drittel der Beschäftigten, die zum Job pendeln.