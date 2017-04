Bespitzelungsliste des türkischen Geheimdienstes "Kanzleramt ist zu Recht sauer"

Wir müssen sehen, dass der MIT 8.000 hauptamtliche Mitarbeiter hat. Damit ist er etwa genauso groß wie der BND. Man schätzt, dass zehn Prozent davon in Europa eingesetzt sind, also 800, und etwa die Hälfte davon in der Bundesrepublik Deutschland. Das sind zum geringen Teil bekannte, hauptamtliche Mitarbeiter mit diplomatischem Status in den Konsulaten und der Botschaft. Das sind aber auch vielfach Agentenführer, die in Banken, Reisebüros, Moschee-Vereinen und dergleichen sitzen - und die wiederum haben ein großes Zuträger-Netz. Die führen zum einen eingewiesene Agenten, aber was sie vielmehr machen, ist das Abschöpfen [von Informationen; Anm. d. Redaktion] in der türkischen Community in jedwedem Bereich, also in Moschee-Vereinen, Elternversammlungen und dergleichen.