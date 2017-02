Beschluss des Bundeskabinetts Fluggastdaten werden gespeichert

Alle Flüge, egal ob Linie oder Charter sind von dem neuen Gesetz betroffen: Wer in Zukunft also von oder nach Deutschland fliegt, dessen Daten werden ab Mai 2018 gespeichert. Das heißt: Name, Adresse, Konto- oder Kreditkartenverbindung, Reiseweg, Telefonnummer - alles was bei Buchung oder Check-In angegeben wurde.