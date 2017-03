Auftrittsverbot bis Türkei-Reisehinweis Stoppt die EU den diplomatischen Showdown?

Die diplomatische Krise zwischen der Türkei, Deutschland und den Niederlanden erinnert an einen Showdown in einem schlechten Thriller. Die EU müsse eingreifen, fordert EU-Parlaments-Vize Lambsdorff.

Die türkische AKP-Jugendorganisation protestiert mit Orangen-Pressen gegen die "Oranje" und deren Ministerpräsident Rutte.

Nach Deutschland hat nun die Niederlande den Zorn der türkischen Regierung auf sich gezogen: Sie untersagte Wahlkampfauftritte türkischer Politiker und weigerte sich, das Flugzeug von Außenministers Mevlüt Cavusoglu landen zu lassen.

Die Folge ist ein heftiges Kräftemessen mit diplomatischen und weniger diplomatischen Mitteln: Spitzendiplomaten werden einbestellt, Protestnoten überreicht, Reisehinweise für die Türkei verschärft. Wie schon Deutschland wirft der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Niederlanden Nazi-Methoden vor und kündigt Vergeltung an. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt dem Nachbarland daraufhin ihre "volle Unterstützung und Solidarität" zu. Nazi-Vergleiche seien "völlig inakzeptabel". Weiterhin soll es in Deutschland jedoch kein generelles Auftrittsverbot für türkische Politiker geben.

Der türkische Präsident Erdogan hat die niederländischen Regierungsmitglieder als "Nazi-Überbleibsel" und "Faschisten" bezeichnet.

EU-Parlaments-Vize Lambsdorff: Gemeinsame Haltung der EU nötig

Demonstration vor dem niederländischen Konsulat in Istanbul

Gerade die Niederlande haben unter der Besatzung fürchterlich gelitten, erinnert der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP) im SWR-Interview: "Jeder in Deutschland kennt das Schicksal von Anne Frank, so ging es vielen Menschen dort. Und das Land dann auch noch als Bananenrepublik zu bezeichnen, das eines der am besten organisierten und am besten funktionierenden Gemeinwesen überhaupt ist, die es global gibt, zeigt, dass es gar nicht um die Sache geht."

Lamsdorff fordert eine deutliche gemeinsame Haltung der EU in dem Streit mit der Türkei: "Wir müssen den Niederländern in dieser Situation beistehen." Er vermisse eine deutliche Positionierung der EU-Kommission. Normalerweise seien Wahlkampfauftritte von Politikern zwar Sache der einzelnen Mitgliedsstaaten. In diesem Fall sei das aber anders, sagte Lambsdorff: "Wir haben jetzt eine völlige Ausnahmesituation, in der ein Staat nach dem anderen von den Türken mit Sanktionen bedroht wird. Es wäre jetzt höchste Zeit, gemeinsam europäisch festzulegen, dass es solche Wahlkampfauftritte für eine unfreiheitliche Verfassung nicht geben darf."

"Ein Treppenwitz, sich auf Freiheit zu berufen"

Die Kritik, Auftrittsverbote für türkische Politiker würden Freiheitsrechte beschneiden, kann EU-Parlaments-Vize Lambsdorff nicht nachvollziehen: "Das Paradoxe ist, dass hier Freiheit in Anspruch genommen wird für diese Kundgebungen, die mit der Verfassung, die in den Kundgebungen beworben wird, in der Türkei abgeschafft wird." Er erinnert daran, dass mehr als 190 Journalisten in der Türkei schon im Gefängnis sitzen würden: "Die Presse ist faktisch gleichgeschaltet. Die Justiz ist nicht mehr unabhängig. Das Parlament würde, wenn diese Verfassung in Kraft träte, völlig entmachtet werden. Es ist geradezu ein Treppenwitz, sich auf Freiheit zu berufen, um eine solche Verfassung zu bewerben."

Inzwischen haben sich EU und NATO zu Wort gemeldet: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief die Türkei und die anderen Bündnispartner dazu auf, sich zu mäßigen. Die EU verlangt von der Türkei, dass sie auf überzogene Aussagen und Handlungen verzichten soll.