Armutsbericht 2017 Deutschland erreicht traurigen Rekord

Die Armutsquote in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Besonders wenige arme Menschen gibt es in Baden-Württemberg.

Armut fängt an, bevor man nichts mehr zu essen hat

Fast 13 Millionen Menschen in Deutschland sind arm - das sagt der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband. Er hat zusammen mit anderen Verbänden den Armutsbericht 2017 vorgestellt und musste einen traurigen Rekord vermelden.

Der Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands stammt selbst aus einer Arbeiterfamilie. In seiner Kindheit sei wenig Geld da gewesen sagt er, aber arm gefühlt, hat er sich nicht.

Schneider wehrt sich gegen Kritik an der Berechnung. Man könnte nicht erst dann von Armut sprechen, wenn Menschen von Pfandflaschen leben müssten, die sie sammeln, wenn sie unter Brücken schlafen müssten, wenn sie keine Kleidung hätten oder nicht genügend Ernährung. "Als Wohlfahrtsorganisation wissen wir, Armut in diesem reichen Land kann auch versteckt sein. Armut beginnt bereits dann, wenn Menschen nicht mehr Teil haben können."

Am niedrigsten liegt die Armutsquote in Bayern und Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz kommt mit etwas mehr als 15 Prozent auf Platz 5. Ganz hinten liegen Berlin und Bremen mit 22 und fast 25 Prozent. Einen starken Zuwachs der Armut weist der Bericht für Rentner aus. Im Zehn-Jahresvergleich ist die Quote von 10,7 auf zuletzt fast 16 Prozent gestiegen.