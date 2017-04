ARD-Terrorismusexperte Götschenberg "Das waren keine Amateure"

Vieles ist unklar nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus. Die Bekennerschreiben werfen eher nur Fragen auf, sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg im SWR-Interview.

Wie gehen die Ermittler jetzt vor?

Sie haben bisher vor allem in Richtung islamistischer Hintergrund ermittelt, aus dem einfachen Grunde, weil es eben dieses islamistische Bekennerschreiben am Tatort gegeben hat. Allerdings steht nach wie vor die Frage im Raum, ist dieses Bekennerschreiben echt oder hat man damit möglicherweise versucht, die Ermittler auf eine falsche Fährte zu setzen?

Was vor allem zweifeln lässt, ist zum einen das Schreiben selber, das so gar nicht aussieht wie Bekennerbotschaften, die wir sonst von islamistischen Terroristen kennen. Einmal ist es in Papierform hinterlegt am Tatort. Dann aber auch die Art und Weise der Gestaltung: Sehr nüchtern, sehr sachlich und dann versehen mit politischen Forderungen - das kennen wir vom islamistischen Terrorismus bisher nicht. Insofern sind da Zweifel angebracht, wie auch eben eine Fußball-Mannschaft bisher nicht Ziel des islamistischen Terrorismus gewesen wäre. Das wäre ein neues Muster.

Michael Götschenberg

Da ist nach wie vor ein großes Fragezeichen im Raum. Wenn sich die Spuren, die man bisher in die islamistische Szene hinein verfolgt, als nicht valide erweisen, dann steht die Ermittlung eigentlich wieder am Anfang.

Könnte es möglich sein, dass ein Islamist, der bislang keinen Bezug zum IS hatte, sich von der Terrormiliz hat inspirieren lassen und diesen Anschlag verübt hat?

Ja, das könnte sein. Wir denken immer in IS-Kategorien, aber das muss nicht zwingend so sein, wie ja auch der IS häufig mit der Planung und Durchführung von Anschlägen überhaupt nichts zu tun hat, sondern die Attentäter sich am Ende zum IS bekennen.

Dann ist auch möglich, dass ein Islamist nach einem anderen Muster verfährt. Aber wir müssen eines ganz klar sehen: Wir haben es hier nicht mit einem Amateur zu tun, sondern mit jemandem oder auch mit mehreren, die genau gewusst haben, was sie tun. Die Sprengsätze waren ziemlich raffiniert konstruiert und da ist vor allem auch die Tatsache, dass man hier drei Sprengsätze zeitgleich zur Explosion gebracht hat, vermutlich ferngezündet, genau zum richtigen Zeitpunkt, genau an der richtigen Stelle. Da hat nicht jemand so eben was gemacht, sondern sehr genau gewusst, was er getan hat und diesen Anschlag ziemlich gut geplant.

Und deshalb untersuchen jetzt Kriminaltechniker den Sprengstoff. Was bringen solche Analysen?

Man weiß schon, welche Methoden, welcher Sprengstoff und auch welche Zünder in den jeweiligen Milieus gerne verwendet werden. Insofern hofft man natürlich über die Analyse des Sprengstoffs Rückschlüsse ziehen zu können.