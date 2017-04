AOK-Pflegereport Schädliche Psycho-Pillen für Demenzkranke

Demenzkranke brauchen viel Betreuung und viel Zeit - in deutschen Pflegeheimen wird die Betreuung offenbar zu oft durch Medikamente ersetzt. 40 Prozent der Demenzkranken erhalten laut dem aktuellen Pflegereport der AOK sogenannte Neuroleptika. Das seien Medikamente, die Hersteller eigentlich gegen Wahnvorstellungen und Schizophrenie getestet und dafür zugelassen seien, warnt Petra Thürmann, Pharmakologin und Mitglied des Sachverständigenrates des Bundesgesundheitsministeriums. Nur zwei dieser Medikamente seien in Deutschland auch für Menschen mit Demenz zugelassen, wenn sie wahnhafte Vorstellungen und Ängste haben oder sich aggressiv verhalten.

Die Professorin verweist darauf, dass in Deutschland fast 50 Prozent der Demenzkranken in Pflegeheim Neuroleptika bekommen, in Schweden dagegen nur zwölf Prozent. Denn es gibt auch Behandlungsformen ohne Medikamente. Die Mitherausgeberin des Pflegereports, Antje Schwinger, zählt auf: "Kognitive Verfahren, Gedächtnistraining, sensorische Stimulation, Beschäftigungsangebote, also Mahlzeiten zubereiten und das Einbeziehen der Betroffenen in die täglichen Abläufe." Wenn für solches Vorgehen genügend Zeit ist.